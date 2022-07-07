Yılın en pahalı uçak bileti açıklandı: Tek yön 35 bin 286 TL

BİLET FİYATLARINDA YÜZDE 159 ARTIŞ

2022’nin ilk yarısında, ülkemizde ve birçok ülkede seyahat kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte uçakla seyahatlerde yoğun talep olduğunu ve yaz sezonu itibarıyla da artışa geçtiğini dile getiren Turna.com Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı, uçak bileti fiyatlarının 2021 yılına göre ortalama yüzde 159 oranında zamlandığını belirtti. Artan fiyatlar ve yüksek talep doğrultusunda tüketicilerin ekonomik uçak bileti bulma arayışına daha fazla yöneldiğini ifade eden Dr. Kadir Kırmızı, hesaplı seyahat etmenin önemini vurgulayarak, “Yüzde 70’e kadar daha ucuz uçak bileti bulmayı sağlayan Akıllı Uçuş özelliğimize ek olarak ekonomik seyahat etmeyi sağlayacak yeni çözümler üzerinde çalışıyoruz. Turna.com olarak, uçak biletinin yanı sıra, otobüs bileti satışı ve otel rezervasyonu hizmeti de sunuyoruz” dedi.