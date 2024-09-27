Yılın son 3 ayında altın, borsa, mevduattan hangisi daha karlı?

BIST 100 endeksindeki son 9 aylık artış yaklaşık yüzde 32 oldu. Gram altın ise yüzde 51 getiri ile yılın en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Mevduat ve TL fon getirileri de ortalama yüzde 41 ile altını takip ediyor.