Yılın son 3 ayında altın, borsa, mevduattan hangisi daha karlı?
Para piyasalarındaki hareketlilik devam ederken, yılın son 3 ayında yatırımcılar parasını değerlendirip en fazla kar etmenin yolları araştırıyor. İşte, Altın, borsa ve mevduat faizlerindeki merak edilenler...
Kaynak: CNN Türk
Piyasalar yılın sonuna yaklaşırken, tasarruf sahipleri 2024'ü en iyi kazançla veya en az kayıpla kapatmanın planlarını yapıyor.
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Yılbaşında 7 bin 470 puan seviyesinde olan Borsa İstanbul, yıl içinde 11 bin puanı aşarak rekor kırdı ancak ardından kâr satışlarıyla 8 bin puan seviyelerine geriledi.
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BIST 100 endeksindeki son 9 aylık artış yaklaşık yüzde 32 oldu. Gram altın ise yüzde 51 getiri ile yılın en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Mevduat ve TL fon getirileri de ortalama yüzde 41 ile altını takip ediyor.
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ENFLASYONA GÖRE DURUM
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk 8 aylık enflasyon oranı yüzde 31,94 olarak kaydedildi. Eylül ayı enflasyon verileri ise ekim ayının ilk haftasında açıklanacak.
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