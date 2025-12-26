Yılın son seçim anketinde yarış kızıştı: İşte birinci parti

AK PARTİ VE CHP ARASINDA DİKKAT ÇEKEN FARK

Anket sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 32,5 ile birinci parti konumunda. CHP ise yüzde 30.9 ile ikinci sırada yer aldı. İki parti arasındaki fark 1.6 puan oldu.