Yılın son seçim anketinde yarış kızıştı: İşte birinci parti
ORC Araştırma, aralık ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre, AK Parti ile CHP arasındaki fark 1.6 puan oldu.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
2025'in sonuna yaklaşırken araştırma şirketleri son seçim anketlerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.
1 / 5
Son olarak ORC Araştırma, Türkiye genelinde 26 ilde 2300 katılımcı ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı.
2 / 5
Ankete katılanlara ''Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusu yöneltildi.
3 / 5
AK PARTİ VE CHP ARASINDA DİKKAT ÇEKEN FARK
Anket sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 32,5 ile birinci parti konumunda. CHP ise yüzde 30.9 ile ikinci sırada yer aldı. İki parti arasındaki fark 1.6 puan oldu.
4 / 5