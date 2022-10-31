''Yıllarca cinsel ilişkiye girdik'' Hayaletle evlenmek isteyen kadın düğün tarihlerini açıkladı

Oxfordshire'lı bir şarkıcı ve söz yazarı olan 39 yaşındaki Brocarde, birçok kilisenin kendisini dışladığını ve şeytan çıkartma ayini konusunda ikna edilmeye çalışıldıklarını söyledi. Edwardo adında Viktorya döneminde ölen bir askerin ruhuyla beraber olduğunu dile getiren Brocarde, düğün tarihlerini ise 31 Ekim Pazartesi olarak açıkladı. Edwardo’nun sağdıcının cehennemde sıkışıp kaldığını belirten Brocarde, Marilyn Monroe gibi birçok ünlünün hayaletini düğüne davet edeceği dile getirdi.