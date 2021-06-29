Yıllardır aranan Picasso tabloları bulundu

Picasso'nun 1939'da çizdiği ve Yunan halkına 1949'da Nazi işgaline karşı verdiği mücadele için hediye ettiği "Kadın Başı" ile Mondrian'ın 1905'te çizdiği "Stammer Yeldeğirmeni" eserleri, Atina Resim Galerisi'ne yapılan soygunda 9 Ocak 2012'de çalınmıştı.

Yunan polisi, son iki aydır bu eserleri bulmak için yoğun çalışma yürütüyordu.