Yıllardır atıl kalan arazilere diktiler... Dönümü 60 bin lira kazandırıyor
Türkiye'de en fazla yaban mersini üretilen illerden biri olan Bursa'da yıllarca atıl kalan arazilerine yaban mersini diken üreticiler, dönüm başı 50-60 bin lira kazanç elde ediyor.
Yurt dışında "blueberry" olarak bilinen ve dünya genelinde yüksek fiyatlardan satılan yaban mersini, asit oranı yüksek toprak yapısına sahip, 300 ila 600 metre rakımlı bölgelerde yetiştiriliyor.
Uludağ eteklerindeki Orhaneli, Keles ve Harmancık başta olmak üzere İnegöl, İznik ve Orhangazi ilçelerinde ormana yakın arazilerde üretilen yaban mersini, yüksek getirisiyle yüzleri güldürüyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, yaban mersininin ticari literatüre henüz yeni girdiğini ancak yabani formlarının başta Karadeniz olmak üzere birçok yörede bulunduğu anlattı.
Bu meyvenin halk arasında "Trabzon üzümü", "çalı çiçeği", "çoban üzümü" ve "ayı üzümü" olarak adlandırıldığını belirten Aygül, Bursa'daki yaban mersini üretiminin yıldan yıla arttığını vurguladı.
Türkiye'de geçen yıl 1287 ton yaban mersini üretildiğini aktaran Aygül, şunları söyledi:
"Bursa, 904 dekarla şu anda ekili alan bakımından Türkiye'de ilk sırada. Ülke toplam üretiminin yüzde 20,51'ini karşılıyor. Yaban mersini yetiştirilmesinde en önemli nokta, toprağın asitlik derecesi. Asit karakterli toprakları seviyor. Şu anda ilimizde ciddi manada bu ürüne yöneliş var. Bundan 5-6 yıl önce üretim 20 ton civarındaydı. Geçen yıl 264 ton ürün alındı. Bu yıl 300 ton civarında ürün bekliyoruz. Şu anda dikilmiş olan, henüz verime başlamamış bitkilerimizle kapasitemiz 1000 tona yakın. Ayrıca üretim alanımız her yıl artıyor. Çiftçilerimize bu konuda destekler sağlıyoruz."
Aygül, tarım arazisi az olduğu genellikle orman köylerinde yetiştirilen yaban mersininin getirisinin, diğer tarımsal ürünlerle kıyaslanamayacak kadar yüksek olduğunu ifade etti.