Yıllardır atıl kalan arazilere diktiler... Dönümü 60 bin lira kazandırıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, yaban mersininin ticari literatüre henüz yeni girdiğini ancak yabani formlarının başta Karadeniz olmak üzere birçok yörede bulunduğu anlattı.

Bu meyvenin halk arasında "Trabzon üzümü", "çalı çiçeği", "çoban üzümü" ve "ayı üzümü" olarak adlandırıldığını belirten Aygül, Bursa'daki yaban mersini üretiminin yıldan yıla arttığını vurguladı.



