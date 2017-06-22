Yıllardır bekleniyordu, Türkiye 8 ayda bitirdi!

Havalimanını gezdirerek proje hakkında bilgi veren Summa-Limak ortaklığının Proje Müdürü Selim Erkal, Summa'nın 4 yıl önce Senegal'de 2014 Frankafoni Zirvesi'nin yapıldığı konferans salonu inşaatıyla ülke ve hatta Batı Afrika çapında üne kavuştuğunu ve o günden bu yana çeşitli projelerde yer aldığını söyledi.

