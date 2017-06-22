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  3. 22 Haziran 2017 21:05

Yıllardır bekleniyordu, Türkiye 8 ayda bitirdi!

Yıllardır bekleniyordu, Türkiye 8 ayda bitirdi!

Senegal'in başkenti Dakar'ın 2008 yılından bu yana bitirelemeyen yeni havalimanını Türk firmalar 8 ayda teslime hazır hale getirdi.

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Yıllardır bekleniyordu, Türkiye 8 ayda bitirdi!

Batı Afrika'nın geçiş noktasında yer alan Dakar'ın yeni kentleşme projesi kapsamında şehre 40 kilometre mesafede inşa edilen havalimanı, ilk kez AA ekibi tarafından görüntülendi.

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Yıllardır bekleniyordu, Türkiye 8 ayda bitirdi!

Aralık ayında açılması beklenen havalimanında 9 biniş kapısı, 2'si havayolu firmalarına ait olmak üzere 4 VIP bekleme salonu ve Duty Free alanları bulunuyor.

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Yıllardır bekleniyordu, Türkiye 8 ayda bitirdi!

Havalimanını gezdirerek proje hakkında bilgi veren Summa-Limak ortaklığının Proje Müdürü Selim Erkal, Summa'nın 4 yıl önce Senegal'de 2014 Frankafoni Zirvesi'nin yapıldığı konferans salonu inşaatıyla ülke ve hatta Batı Afrika çapında üne kavuştuğunu ve o günden bu yana çeşitli projelerde yer aldığını söyledi.

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