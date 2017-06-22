Yıllardır bekleniyordu, Türkiye 8 ayda bitirdi!
Senegal'in başkenti Dakar'ın 2008 yılından bu yana bitirelemeyen yeni havalimanını Türk firmalar 8 ayda teslime hazır hale getirdi.
Batı Afrika'nın geçiş noktasında yer alan Dakar'ın yeni kentleşme projesi kapsamında şehre 40 kilometre mesafede inşa edilen havalimanı, ilk kez AA ekibi tarafından görüntülendi.
Aralık ayında açılması beklenen havalimanında 9 biniş kapısı, 2'si havayolu firmalarına ait olmak üzere 4 VIP bekleme salonu ve Duty Free alanları bulunuyor.
Havalimanını gezdirerek proje hakkında bilgi veren Summa-Limak ortaklığının Proje Müdürü Selim Erkal, Summa'nın 4 yıl önce Senegal'de 2014 Frankafoni Zirvesi'nin yapıldığı konferans salonu inşaatıyla ülke ve hatta Batı Afrika çapında üne kavuştuğunu ve o günden bu yana çeşitli projelerde yer aldığını söyledi.