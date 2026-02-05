Yıllardır tartışılan süresiz nafaka uygulaması bitiyor: İşte masadaki yeni formül
Süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması yeniden gündemde. Yeni sistemde, evlilik süresine göre nafaka verilmesi öngörülüyor.
Uzun yıllardır tartışılan ancak somut bir adım atılmayan süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması gündemde.
AK Parti; bu konuda akademisyenler, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alıyor. Bir taraftan da etki analizlerine bakılıyor.
Edinilen bilgilere göre çalışmayla, kısa süreli evlilik sonucu süresiz nafaka alınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
EVLİLİK SÜRESİNE GÖRE NAFAKA MODELİ
NTV'nin haberine göre, evlilik süresi, nafakanın kaç yıl verileceğini belirleyecek. Örneğin; 3 yıl süren evlilikte nafaka ödeme süresinin 5 yıl, 5 yıl süren evliliklerde 7 yıl nafaka ödenmesi gündemde.
10 yıl süren evlilikte ise, 12-15 yıl nafaka verilmesi formülü üzerinde çalışılıyor.
Kadınların mağdur olmasının önüne geçilecek formüller üzerinde de duruluyor.
AK Partili kaynaklar, yoksul ve çocuklu kadınların mağduriyet yaşamayacaklarının altını çiziyor.
Nafakası sona eren, çalışmayan ve mağdur olacak kadınlara sosyal yardım verilecek.
Ayrıca uzun süreli çekişmeli boşanma davalarının da önüne geçmek için çalışma yapılıyor.