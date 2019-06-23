Yıllık izne çıkacak olanlar dikkat
Yeni düzenlemeler ile birlikte yıllık izinler artık istenildiği kadar bölünüyor. Yıllık izne çıkan çalışana isterse işveren tarafından avans da ödeniyor. Yasalar izne giden çalışana bu süre içinde hak ettiği ücret ve benzer haklar
Çalışanların büyük çoğunluğu yıllık ücretli izinlerini yaz aylarında kullanmayı tercih ediyor. Dolayısıyla iş yerlerinde bu dönemde izin planlaması konusunda bazı tartışmalar da yaşanıyor.
Senelik izin yasal bir hak olduğu için ne çalışan bundan vazgeçebiliyor ne de işveren "kullandırmıyorum" diyebiliyor. Son yapılan düzenleme ile izinler ilki 10 günden az olmamak kaydıyla istenildiği kadar bölünebiliyor.
4 GÜN SÜRE EKLENİYOR Bu durum da çalışanlara büyük kolaylık getirdi. Böylece çalışanlar izinlerini hem yazın hem de diğer mevsimlerde kullanma imkanına kavuştu.