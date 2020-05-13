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  3. 13 Mayıs 2020 12:56

Yılmaz Özdil’in kaçak villasında yıkım başladı

Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıkınca Bodrum Belediye ekipleri evi mühürlemişti. Olayın ardından site sakinleri Özdil'in komşularının evini de şikayet etmiş ve sitedeki pek çok ev mühürlenmişti.

Yılmaz Özdil’in kaçak villasında yıkım başladı

Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıkınca Bodrum Belediye ekipleri evi mühürlemişti. Olayın ardından site sakinleri Özdil'in komşularının evini de şikayet etmiş ve sitedeki pek çok ev mühürlenmişti.

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Yılmaz Özdil’in kaçak villasında yıkım başladı

Bodrum Belediyesi'ne bağlı ekipler encümen kararı ile yıkımı onaylamasının ardından sabah erken saatlerde Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villaya gelerek yıkım çalışmalarına başladı.

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Yılmaz Özdil’in kaçak villasında yıkım başladı

Yaklaşık 10 kişiden oluşan belediyenin çeşitli birimlerinden oluşan ekip evde önce inceleme yaptı.

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Yılmaz Özdil’in kaçak villasında yıkım başladı

Ellerinde balyoz ve hiltiler bulunan ekip, yıkım çalışmasına önce evin eklentisinin üstündeki kiremitleri toplayarak başladı.

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