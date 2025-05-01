Yine 1 Mayıs yine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti. Bazı göstericiler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: DHA/İHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Barbaros Bulvarı'nda bir araya gelen Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri Taksim Meydanı'na yürümek istedi.
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Beşiktaş'ta geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruptakilerin Taksim'e yürüyüşüne izin vermedi. Bazı kişileri gözaltına alındı.
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Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümeyk isteyenlere de polis müdahalede bulundu.
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Polis ekipleri grup üyelerinden bazılarını gözaltına alınıp polis otobüsüne bindirilirken, 1 kişi baygınlık geçirdi.
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