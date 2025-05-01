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Yine 1 Mayıs yine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti. Bazı göstericiler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA/İHA
Yine 1 Mayıs yine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 1

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Barbaros Bulvarı'nda bir araya gelen Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

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Yine 1 Mayıs yine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 2

Beşiktaş'ta geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruptakilerin Taksim'e yürüyüşüne izin vermedi. Bazı kişileri gözaltına alındı. 

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Yine 1 Mayıs yine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 3

Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümeyk isteyenlere de polis müdahalede bulundu. 

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Yine 1 Mayıs yine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var - Resim: 4

 Polis ekipleri grup üyelerinden bazılarını gözaltına alınıp polis otobüsüne bindirilirken, 1 kişi baygınlık geçirdi. 

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