Yine akran dehşeti: Saçından tutup yerde sürükledi!

Olay, 25 Eylül'de meydana geldi. Her ikisi aynı yaşta olan kız öğrenciler B.I.Ç. ile E.A., arasında okul çıkışı henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.I.Ç., yaşanan arbede sırasında E.A.'yı saçından çekip, yerde sürükleyerek darbetti. Kavga anı ise bir başka lise öğrencisi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.