Yine başıboş sokak köpeği dehşeti: Canını zor kurtardı
Edirne'de sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinden biri, dükkanın önünde duran H.D.'ye saldırdı. H.D., eli ve kalçasından yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, Saraçlar Caddesi’nde pazar günü 21.00 sıralarında meydana geldi. Dükkanının önünde bekleyen H.D. isimli vatandaş, caddeden geçen başıboş köpeklerden birinin hedefi oldu.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, caddede ilerleyen köpek sürüsünden birinin aniden yönünü değiştirerek H.D.’ye saldırdığı görülüyor.
Köpek H.D.’yi kalçası ve elinden ısırmasının ardından hızla kaçtı. H.D. olayda yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından H.D., ambulansla Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
