Yine bir akran şiddeti: 7 yaşındaki Güney’i savurup attılar

G.N.’nin babası B.N. DHA’ya konuştu. Konunun oyunla başladığını belirten B.N., “Yapı olarak da büyük çocukların, güçlerini gösterdikleri bir hareket kötü son buldu. Böyle olmasını istemezdik. Bu olayın finalinin kötü biteceği zaten belliydi. Bir yandan şanslı, bir yandan ise şanssızız. Eli veya kolu kırılsa belki daha şanslı olacaktık. Beyin kanamasıyla böyle bir son olması bizim için üzücü oldu. 2 çocuk ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ebeveynlerinin de büyük sorumlulukları var. Duyduğumuz kadarıyla aklı başında insanlar, cahil insanlar değil. Umarım hukuki olarak gereken cezayı alırlar. Bugün burada bu cezayı almayanlar ilerinin kriminal suçlularına dönüşebilir. Bu da tehlikeli. Ciddi bir yaptırımla karşılaşmaları gerekir” diye konuştu.