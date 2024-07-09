Yine bir asansör faciası: Bir kadın korkunç bir şekilde can verdi

İhbar üzerine dükkana itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri başı sıkışan işçiyi uzun uğraşlar sonucunda asansörden çıkardı. S.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı asansörde detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından S.İ.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.