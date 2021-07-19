Yine bir bayram yine aynı nokta... 43 ilin kesiştiği yerde trafik kilit
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, arife gününde de trafik yoğunluğu yaşandı. Günlük yaklaşık 100 binin üzerinde aracın geçtiği kavşakta araçlar tampon tampona ilerleyebildi.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, memleketlerine ya da tatil lokasyonlarına gitmek üzere arife gününde de yollara akın etti.
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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu devam ediyor.
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Trafikteki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.
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Günlük yaklaşık 100 binin üzerinde aracın geçtiği Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar tampon tampona ilerleyebildi.
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