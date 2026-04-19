Yine bir boşanma aşamasındaki cani eş dehşeti! Yaptıklarına inanamayacaksınız!
Sivas'ta 32 yaşındaki gözü dönmüş bir cani boşanma aşamasında olduğu eşini 4 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Yaralı kadını evin içine hapsedip kapıyı kilitleyerek kayıplara karışan saldırgan, komşuların dikkati sayesinde yakayı ele verdi.
Kaynak: DHA
Olay, saat 12.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi 2'nci Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi.
1 / 6
V.E. ile boşanma aşamasındaki eşi S.E. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. V.E., yanında bulunan bıçakla eşini yaralayıp, daha sonra evin kapısını kilitleyerek kaçtı.
2 / 6
Sesleri duyan komşuların ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 / 6
İtfaiyenin kapı kilidini kırmasıyla içeri giren sağlık ekipleri yaralı kadını Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
4 / 6