Yine bir boşanma aşamasındaki cani, yine şiddete uğrayan bir kadın: 12 yerinden bıçaklandı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kadın boşanma aşamasındaki eşi E.K. tarafından sokak ortasında 12 yerinden bıçaklandı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 12 Haziran'da Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde meydana geldi. M.K., ailesinin yanına gitmek için otobüsten indi. Bu sırada boşanma aşamasındaki eşi E.K., M.K.'nin arkasından yaklaşıp, 12 yerinden bıçakladı.
M.K. kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekileri ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından M.K. hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise E.K.'ı yakalama için çalışma başlattı.
Öte yandan E.K.'ın kaçmadan önce M.K.'nin bulunduğu ambulansın önünü kesmeye çalıştığı öğrenildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla bir süre sonra yakalanan E.K., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören M.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan E.K.'ın M.K.'yi bıçakladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; M.K.'yi defalarca bıçaklayan E.K.'ın olay yerinden uzaklaştığı, çevredekilerin yerde kanlar içindeki M.K.'ye yardıma koştuğu görülüyor. (DHA)