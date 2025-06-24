Yine bir boşanma aşamasındaki cani, yine şiddete uğrayan bir kadın: 12 yerinden bıçaklandı

M.K. kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekileri ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından M.K. hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise E.K.'ı yakalama için çalışma başlattı.