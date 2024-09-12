Yine bir boşanma aşamasındaki uzaklaştırma kararlı cani cinayeti: Bir kadın daha katledildi
Her gün yeni bir kadın cinayetiyle sarsılan Türkiye bugün de Antalya'da öldürülen bir kadın için ayakta... 52 yaşındaki bir kadın, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü.
Antalya'da bir sitenin yöneticisi F.T. (52), 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi S.T. (47) tarafından tabancayla 5 el ateş edilip öldürüldü. Silah seslerini duyup kabus gördüğünü düşünerek uyumayı sürdüren çiftin kızları İ.T. (17), uyandığında annesini kanlar içinde buldu.
Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252'nci Sokak'ta meydana geldi. Sitenin yöneticisi F.T.'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi S.T., saat 05.00 sıralarında eve geldi. S.T., tabancayla eşine 5 el ateş edip evden ayrıldı.
Bu sırada odasında uyuyan, silah seslerini duyunca uyanan çiftin kızları İ.T., kabus gördüğünü düşünerek yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.
Odasından çıkan İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Kapıyı açan Berkan Torunoğlu'na durumu anlatan İ.T., komşusuyla birlikte eve döndü. F.T.'nı gören Torunoğlu'nun ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, F.T.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.