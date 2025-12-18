  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yine bir çöp ev kabusu: Evin içerisinden çıkanlara kimse inanamadı!

Yine bir çöp ev kabusu: Evin içerisinden çıkanlara kimse inanamadı

Karabük'te 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede oturan ve atık eşyaları toplaması nedeniyle çevreye kötü kokuların yayıldığı Mustafa T.’nin evinden ve apartmanın bahçesinden 10 kamyon çöp ve eşya çıktı.

Kaynak: DHA
Yine bir çöp ev kabusu: Evin içerisinden çıkanlara kimse inanamadı - Resim: 1

Olay, 100’üncü Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede oturan Mustafa T. uzun süredir çeşitli türde atık eşyayı evinde ve apartmanın bahçesinde biriktirmeye başladı. 

1 / 10
Yine bir çöp ev kabusu: Evin içerisinden çıkanlara kimse inanamadı - Resim: 2

Görsel kirliliğin yanı sıra çevreye yayılan kokudan rahatsız olan bina sakinlerinin şikayeti üzerine, Karabük Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri bölgeye geldi.

2 / 10
Yine bir çöp ev kabusu: Evin içerisinden çıkanlara kimse inanamadı - Resim: 3

Ekipler, Mustafa T.’nin babası Nuri T. ile birlikte evdeki çöpleri dışarı çıkartarak iş makinesiyle kamyona yükledi. 

3 / 10
Yine bir çöp ev kabusu: Evin içerisinden çıkanlara kimse inanamadı - Resim: 4

Ev ve apartmanın çevresinden 10 kamyon çöp ve eşya çıktı.

4 / 10