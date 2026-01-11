Yine bir eli silahlı, boşama aşamasındaki cani eş dehşeti
Bursa'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini silahla göğsünden vurup yaraladıktan sonra polise teslim oldu.
Olay, bugünsaat 13.30 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’ndeki 2 katlı bir binanın üst katındaki dairede meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen A.Y. ile T.Y. arasında iddiaya göre tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y. üzerinde bulunan tabancayla eşine ateş açtı. T.Y., göğsüne isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.
Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan T.Y.’ın ameliyata alındığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, A.Y., Yiğitler Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu.