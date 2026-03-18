Yine bir genç kız yine şüpheli ölüm! 10'uncu kattan düştü
Mardin'in Artuklu ilçesinde apartmanın 10'uncu katındaki balkondan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen 22 yaşındaki genç kız, olay yerinde yaşamını yitirdi. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Olay, Mardin'in Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde bulunan Dimar Sitesi'nde meydana geldi. 22 yaşındaki Kübra Ö., yaşadığı apartmanın 10'uncu katından düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte 10'uncu katta ikamet eden Kübra Ö., henüz bilinmeyen bir sebeple balkon boşluğundan aşağı düştü.
Sitedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yüksekten beton zemine çakılan Ö.’nün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Ö.’nün cansız bedeni, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
