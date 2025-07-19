  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yine bir indirim izdihamı: Kadınlar, erkekler, çoluk çocuk birbirini ezdi!

Yine bir indirim izdihamı: Kadınlar, erkekler, çoluk çocuk birbirini ezdi

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir zücaciye mağazasının açılışında ucuz ürün almak isteyen vatandaşlar izdihama yol açtı.

Kaynak: İHA
Yine bir indirim izdihamı: Kadınlar, erkekler, çoluk çocuk birbirini ezdi - Resim: 1

Sabahın erken saatlerinde mağaza önüne gelen çok sayıda vatandaş, indirimli ürünlerden faydalanmak için mağazanın kapılarının açılmasıyla birlikte içeriye akın etti.

1 / 8
Yine bir indirim izdihamı: Kadınlar, erkekler, çoluk çocuk birbirini ezdi - Resim: 2

Mağaza yönetiminin yeterli güvenlik önlemini almaması ve organizasyondaki eksiklikler nedeniyle büyük kargaşa yaşandı.

2 / 8
Yine bir indirim izdihamı: Kadınlar, erkekler, çoluk çocuk birbirini ezdi - Resim: 3

İçerideki yoğunluk ve kargaşa nedeniyle zaman zaman arbede yaşanırken, izdihamda ezilme tehlikesi atlatan yaşlı bir kadın fenalık geçirdi.

3 / 8
Yine bir indirim izdihamı: Kadınlar, erkekler, çoluk çocuk birbirini ezdi - Resim: 4

Çevredekilerin yardımıyla mağaza dışına çıkarılan kadının yüzüne su döküldü, bir sandalyeye oturtularak kendine gelmesi sağlandı. 

4 / 8