Yine bir indirim izdihamı: Kadınlar, erkekler, çoluk çocuk birbirini ezdi
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir zücaciye mağazasının açılışında ucuz ürün almak isteyen vatandaşlar izdihama yol açtı.
Kaynak: İHA
Sabahın erken saatlerinde mağaza önüne gelen çok sayıda vatandaş, indirimli ürünlerden faydalanmak için mağazanın kapılarının açılmasıyla birlikte içeriye akın etti.
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Mağaza yönetiminin yeterli güvenlik önlemini almaması ve organizasyondaki eksiklikler nedeniyle büyük kargaşa yaşandı.
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İçerideki yoğunluk ve kargaşa nedeniyle zaman zaman arbede yaşanırken, izdihamda ezilme tehlikesi atlatan yaşlı bir kadın fenalık geçirdi.
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Çevredekilerin yardımıyla mağaza dışına çıkarılan kadının yüzüne su döküldü, bir sandalyeye oturtularak kendine gelmesi sağlandı.
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