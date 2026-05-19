Yine bir kaçak maden faciası! Baba oğul göçük altında kaldı, 1 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Merkez ilçesine bağlı Dilaver Mahallesi'nde, daha önce jandarma ekiplerince patlatılarak kapatılmasına rağmen kaçak olarak yeniden faaliyete geçirilen ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi. Saat 11.00 sıralarında yaşanan faciada, oğluyla birlikte ocakta çalıştığı sırada toprak kütlesinin altında kalan 45 yaşındaki E.T., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.