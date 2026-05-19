Yine bir kaçak maden faciası! Baba oğul göçük altında kaldı, 1 kişi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta daha önce kaçak olduğu için kapatan bir maden ocağının izinsiz bir kez daha açıldığı meydana gelen facia ile ortaya çıktı. Baba ve oğlunun birlikte çalıştığı kaçak madende meydana gelen göçükte baba yaşamını yitirirken oğlu yaralı olarak kurtuldu...
Zonguldak'ın Merkez ilçesine bağlı Dilaver Mahallesi'nde, daha önce jandarma ekiplerince patlatılarak kapatılmasına rağmen kaçak olarak yeniden faaliyete geçirilen ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi. Saat 11.00 sıralarında yaşanan faciada, oğluyla birlikte ocakta çalıştığı sırada toprak kütlesinin altında kalan 45 yaşındaki E.T., ağır yaralı olarak kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Oğlu Kurtuldu, Ekipleri Seferber Etti
Edinilen bilgilere göre, Dilaver Mahallesi'ndeki ruhsatsız işletilen maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olay sırasında babasıyla birlikte ocakta olan ve göçükten yara almadan kurtulan oğlu, E.T.’i kendi imkanlarıyla toprak altından çıkardıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu
İhbarın ardından olay yerine hızla sağlık, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve ambulansta kalp masajı uygulanan talihsiz işçi, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.
Jandarmanın İmha Ettiği Ocağı Yeniden Açmışlar
Yaşanan bu acı olay, Zonguldak'taki kaçak madencilik sorununun ulaştığı tehlikeli boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. E.T.’in hayatını kaybettiği maden ocağının, jandarma ekipleri tarafından daha önce tespit edilip bombayla imha edilerek kapatıldığı ortaya çıktı