Yine bir kadın yine şüpheli ölüm! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 30 Ekim 2024 saat 02.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Restoratör T.Y., apartmanda, oturduğu 5'inci kattaki dairenin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.