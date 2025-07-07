Yine bir kadın yine şüpheli ölüm! Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Çanakkale'de 5'inci kattan düşürek hayatını kaybeden T.Y. (39) adlı kadının, düştüğü ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 30 Ekim 2024 saat 02.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Restoratör T.Y., apartmanda, oturduğu 5'inci kattaki dairenin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Başlatılan soruşturma kapsamında polis, T.Y.'nin eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. A.Y.'nin ifadesine başvurdu.
Prof. Dr. Y., cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Prof. Dr. A.Y. hakkında 'Başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan dava açıldı.