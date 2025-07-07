Yine bir kayıp çocuk vakası: 6 yaşındaki minik her yerde aranıyor

K. Ö. ve A.Ö.'in 8 yaşındaki çocukları Melih Ö.’yü gören veya yerini bilen vatandaşların en yakın emniyet birimine başvurmaları ya da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları istendi.

Öte yandan polisin mahalledeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelediği öğrenildi. 8 yaşındaki Melih Ö.'yü arama çalışmaları devam ediyor.