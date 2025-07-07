Yine bir kayıp çocuk vakası: 8 yaşındaki Melih öyle bir yerden çıktı ki...

Çalışmalar sonucu dün saat 17.00'den itibaren kaybolduğu bildirilen Melih Ö., saat 02.00 sıralarında oturdukları binanın bodrum katında, bebek arabası içinde uyurken bulundu.

Durumu iyi olan Melih Ö.'nün "Eve geldim. Kapı kilitliydi. Ben de bodrum katına inerek, bebek arabasında uyudum" dediği öğrenildi. (DHA)