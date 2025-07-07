Yine bir kayıp çocuk vakası: 8 yaşındaki Melih öyle bir yerden çıktı ki...
Kars’ta kayıp olarak aranan 8 yaşındaki çocuk, oturdukları binanın bodrum katında, bebek arabası içinde uyurken bulundu.
Kaynak: DHA
Olay, Hafızpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Ö. çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Melih, dün Subatan Mahallesi'nde yaşayan ablasını ziyarete gitti. Akşama doğru eve dönmeyen Melih'in ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Mahalleye gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
1 / 3
Çalışmalar sonucu dün saat 17.00'den itibaren kaybolduğu bildirilen Melih Ö., saat 02.00 sıralarında oturdukları binanın bodrum katında, bebek arabası içinde uyurken bulundu.
Durumu iyi olan Melih Ö.'nün "Eve geldim. Kapı kilitliydi. Ben de bodrum katına inerek, bebek arabasında uyudum" dediği öğrenildi. (DHA)
2 / 3
3 / 3