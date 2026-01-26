Yine bir kayıp genç kız vakası: 15 yaşındaki Hatice'den haber alınamıyor!
Adana'da evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki Hatice'nin bulunması için ekipler arama çalışması başlattı.
Kaynak: DHA / İHA
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi’nde ikamet eden Hatice Kaya, saat 11.00 sıralarında evden çıkıp, tekrar dönmeyince ailesi jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.
1 / 4
Ailenin ihbarı sonrası harekete geçen jandarmanın koordinesinde bölgede arama çalışması başlatıldı.
2 / 4
AFAD, AKOM ve YAK ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği çalışmalarında Hatice'den bir iz aranıyor. Yaklaşık 50 kişilik ekip, Velicanlı Mahallesi ve çevresindeki kırsal alanlarda arama çalışmalarını sürdürüyor.
3 / 4
4 / 4