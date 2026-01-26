  1. Anasayfa
  4. Yine bir kayıp genç kız vakası: 15 yaşındaki Hatice'den haber alınamıyor!

Adana'da evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki Hatice'nin bulunması için ekipler arama çalışması başlattı.

Kaynak: DHA / İHA
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi’nde ikamet eden Hatice Kaya, saat 11.00 sıralarında evden çıkıp, tekrar dönmeyince ailesi jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Ailenin ihbarı sonrası harekete geçen jandarmanın koordinesinde bölgede arama çalışması başlatıldı.

AFAD, AKOM ve YAK ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği çalışmalarında Hatice'den bir iz aranıyor.  Yaklaşık 50 kişilik ekip, Velicanlı Mahallesi ve çevresindeki kırsal alanlarda arama çalışmalarını sürdürüyor. 

