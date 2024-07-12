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Yine bir navigasyon kazası: Bu sefer sürücü hatalı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde navigasyondan yaya yolu güzergahını seçen araç sürücüsü, merdivenden aşağı uçtu.

Kaynak: İHA
Yine bir navigasyon kazası: Bu sefer sürücü hatalı - Resim: 1

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi, Kaplıkaya Cazibe Merkez'inde meydana geldi. İddiaya göre, gezmek için Cazibe Merkezi'nde gelen sürücü, geri dönmek için aracına yöneldiğinde navigasyonu açtı. Fakat sürücünün dalgınlığı pahalıya mâl oldu. 

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Yine bir navigasyon kazası: Bu sefer sürücü hatalı - Resim: 2

Sürücü navigasyonda araç yolu seçeneği yerine yaya yolu güzergahını seçince, yokuş sandığı merdivenli yoldan aşağı uçtu. 

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Yine bir navigasyon kazası: Bu sefer sürücü hatalı - Resim: 3

Merdivenlerde asılı kalan aracı gören çevredekiler hemen yardıma koştu. 

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Yine bir navigasyon kazası: Bu sefer sürücü hatalı - Resim: 4

Kaldırım taşlarıyla aracı çıkarmayı başaran vatandaşlar, navigasyonun hatasına düşen sürücü için dakikalarca uğraştı.

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