Yine bir navigasyon kazası: Bu sefer sürücü hatalı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde navigasyondan yaya yolu güzergahını seçen araç sürücüsü, merdivenden aşağı uçtu.
Kaynak: İHA
Kaza, merkez Yıldırım ilçesi, Kaplıkaya Cazibe Merkez'inde meydana geldi. İddiaya göre, gezmek için Cazibe Merkezi'nde gelen sürücü, geri dönmek için aracına yöneldiğinde navigasyonu açtı. Fakat sürücünün dalgınlığı pahalıya mâl oldu.
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Sürücü navigasyonda araç yolu seçeneği yerine yaya yolu güzergahını seçince, yokuş sandığı merdivenli yoldan aşağı uçtu.
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Merdivenlerde asılı kalan aracı gören çevredekiler hemen yardıma koştu.
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Kaldırım taşlarıyla aracı çıkarmayı başaran vatandaşlar, navigasyonun hatasına düşen sürücü için dakikalarca uğraştı.
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