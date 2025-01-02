Yine bir ''ne bakıyorsun'' cinayeti... 18 yaşındaki bir çocuk katledildi

İ.E. yaralanırken, bu sırada otomobilden inen dayısı A.E., cinnet geçirdiğini düşündüğü yeğeni A.Y.’ı tabancasıyla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. A.E. ve diğer 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçarken, çevredekiler A.Y.'ı hastaneye götürdü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.E., kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.