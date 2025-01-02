Yine bir ''ne bakıyorsun'' cinayeti... 18 yaşındaki bir çocuk katledildi
Batman'da sokak ortasında çıkan tartışmada 18 yaşındaki bir çocuğu başından vurarak öldüren zanlı ifadesinde "çok alkollüydüm, olayı bile hatırlamıyorum" dedi.
Olay, geçen yıl 27 Aralık'ta, saat 23.00 sıralarında, Yeni Mahalle Komando Caddesi'nde meydana geldi. Alkol alan A.Y., 2 arkadaşı ve dayısı A.E., bulundukları otomobili durdurup, yol kenarında tuvaletini yapmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen İ.E. ile tartışan A.Y., yanına giderek belindeki tabancayı çıkarıp, başına tek el ateş etti.
İ.E. yaralanırken, bu sırada otomobilden inen dayısı A.E., cinnet geçirdiğini düşündüğü yeğeni A.Y.’ı tabancasıyla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. A.E. ve diğer 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçarken, çevredekiler A.Y.'ı hastaneye götürdü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.E., kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
İ.E.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
A.Y. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Diğer şüpheliler de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, kamera kayıtlarının da incelenmesiyle 4 saatlik çalışmayla yakalandı.