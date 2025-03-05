Yine bir ''pestisist'' vakası: Türkiye'den gönderilen tonlarca ürün imha edildi
Türkiye'den Dubai'ye ihraç edilecek limonlar yasaklı pestisit tespit edildiği için imha edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hatay'da, Dubai'ye ihraç edilecek limonlarda yapılan incelemede Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit tespit edildiğini ve muhafaza altına alınan limonların imha edildiğini bildirdi.
Kontrol görevlileri tarafından Hatay'daki bir firmada gerçekleştirilen resmi kontrolde, Dubai'ye ihraç edilecek limon ürünlerinden numune alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan analizler sonucunda, Türkiye'de kullanımı sonlandırılan yasaklı pestisit Fenbutatin Oxide tespit edilmiştir. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan toplam 71 bin 250 kilogram limon muhafaza altına alınmış ve 3 Mart'ta imha edilmiştir. Gıda güvenilirliği için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir."
Öte yandan yine Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce "ticari anlaşmazlık nedeniyle" Türkiye'ye iade edilen ve İzmir'den girişi yapılmak istenen 5 bin 180 kilo kuru incirin imha edildiği belirtildi.