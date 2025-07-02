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Yine bir yol verme kavgası, yine bir trafik magandası...

Bursa'da yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada motosikletinden inip otomobilin önünü kesen sürücü, sileceği kırıp cama yumruk attı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
Yine bir yol verme kavgası, yine bir trafik magandası... - Resim: 1

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Eğitim Caddesi üzerinde meydana geldi. 

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Yine bir yol verme kavgası, yine bir trafik magandası... - Resim: 2

İddiaya göre, trafikte yol verme tartışması nedeniyle bir motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında tartışma yaşandı. 

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Yine bir yol verme kavgası, yine bir trafik magandası... - Resim: 3

Tartışmanın hararetlenmesi üzerine motosikletinden inen sürücü, aracın önünü kesip sileceği kırdı.

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Yine bir yol verme kavgası, yine bir trafik magandası... - Resim: 4

Gaza basan sürücünün uyarısına rağmen bir süre otomobilin önünde direnen şahıs, bu kez de cama yumruk attı. 

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