Yine buğday tarlası yine yangın
Son günlerde çıkan tarla yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürülürken, 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Ahievren ile Hereke Mahalleleri arasındaki buğday ekili tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, 2 çiftçiye ait 50 dönüm buğday ekili alanı sardı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yangına, çevredekiler de traktör ve iş makineleriyle müdahale ederken, tarla sahipleri ile yoldan geçenler ise destek oldu.
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İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü.
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Buğday ekili 50 dönüm alan zarar gördü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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