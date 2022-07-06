Yine buğday tarlası yine yangın

Ahievren ile Hereke Mahalleleri arasındaki buğday ekili tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, 2 çiftçiye ait 50 dönüm buğday ekili alanı sardı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.