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Yine buğday tarlası yine yangın

Son günlerde çıkan tarla yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürülürken, 50 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yine buğday tarlası yine yangın - Resim: 1

Ahievren ile Hereke Mahalleleri arasındaki buğday ekili tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, 2 çiftçiye ait 50 dönüm buğday ekili alanı sardı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

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Yine buğday tarlası yine yangın - Resim: 2

Yangına, çevredekiler de traktör ve iş makineleriyle müdahale ederken, tarla sahipleri ile yoldan geçenler ise destek oldu. 

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Yine buğday tarlası yine yangın - Resim: 3

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. 

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Yine buğday tarlası yine yangın - Resim: 4

Buğday ekili 50 dönüm alan zarar gördü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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