Yine ciğerlerimiz yandı: Manisa'daki orman yangını kontrol altında

Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Turgutlu Belediyesi Park Bahçe İşleri Müdürlüğü personeli görev aldı. Öte yandan yangının yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle bölgeye 112 Acil Servis, UMKE, Kızılay ve jandarma ekipleri de sevk edildi.