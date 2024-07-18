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Yine ciğerlerimiz yanıyor: Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına havadan ce karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA
Yine ciğerlerimiz yanıyor: Manisa'da orman yangını - Resim: 1

Turgutlu'nun kırsal Avşar Mahallesi'ndeki otlukta, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyüp, ormana da sıçradı.

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Yine ciğerlerimiz yanıyor: Manisa'da orman yangını - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

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Yine ciğerlerimiz yanıyor: Manisa'da orman yangını - Resim: 3

Alevlere, ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı. Havadan 3 uçak, 5 helikopter, karadan 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, belediyelere ait tankerler ve orman ekipleriyle alevlere müdahale sürüyor. 

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Yine ciğerlerimiz yanıyor: Manisa'da orman yangını - Resim: 4

Yangını çıkış nedeni araştırılıyor.(DHA)

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