Yine ''Esencılıs'' yine olay! İki grubun meydan savaşı kamerada
İstanbul'un sık sık asayiş olaylarıyla anılan ilçesi Esenyurt'ta, alkollü olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.
Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen şahıslar arasındaki laf atma nedeniyle kavga çıktı. Olaya, şahısların yakınları da dahil olunca, ortalık savaş alanına döndü.
Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından anbean görüntülendi. Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde, cadde üzerinde birbirine saldıran tarafların o anları yer aldı.
Taraflar ise bir süre sonra sakinleşerek olay yerinden ayrıldı.
