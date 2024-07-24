Yine Esenyurt yine olay: Dükkanlara kurşun yağdırdı

Olay pazartesi gece saatlerinde Çınar mahallesi Sivas Kongre caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzü kapalı ve eli sargılı bir şahıs cadde üzerinde bulunan erkek berberinin önüne gelerek ateş etmeye başladı. Etrafındaki insanlara aldırış etmeyerek silahını ateşleyen şüpheli daha sonra koşarak kaçmayan başladı. Bu sırada sağa sola rastgele ateş eden şahsın silahından çıkan kurşunlar börekçi ve döner dükkanına isabet etti.