Yine Esenyurt yine olay! İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta 2 grup arasında silahlı çatışma kamerada
İstanbul Esenyurt'a bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde seyir halindeki iki otomobil ile bir motosiklet arasında gece saatlerinde çıkan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı. Çok sayıda park halindeki aracın isabet aldığı ve şans eseri yaralananın olmadığı olaya dair emniyet güçlerinin soruşturması devam ediyor.
Kaynak: DHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gece saatlerinde sokağı savaş alanına çeviren silahlı bir asayiş olayı meydana geldi. İki farklı grupta yer alan otomobil ve motosiklet sürücülerinin birbirlerine ateş açtığı anlar çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
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Yeşilkent Mahallesi G-522 Sokak'ta saat 00.30 sıralarında gerçekleşen ve nedeni henüz belirlenemeyen silahlı çatışmanın gelişim süreci, kamera kayıtları ışığında şu şekilde tespit edildi:
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Görüntülere göre sokaktan çıkan bir otomobil, yolu keserek kendilerine doğru yaklaşan motosikletteki kişilere ateş açtı.
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Aynı esnada motosikletin hemen arkasından gelen ikinci bir otomobildeki şahıslar da motosikletin üzerindeki kişileri hedef aldı.
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