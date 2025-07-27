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Yine Esenyurt, yine olay! Meydan savaşına dönen kavgada yaşananlara inanamayacaksınız

İstanbul'un suç ilçesine dönüşen Esenyurt’ta 2 komşu aile arasında çıkan gürültü kavgasında sokak savaş alanına döndü. Kavga sırasında bir kişinin olaylara müdahale eden polis memurunun motosikletteki kaskını alıp komşusuna saldırdığı anlar da kameralara yansıdı...

Kaynak: İHA
Yine Esenyurt, yine olay! Meydan savaşına dönen kavgada yaşananlara inanamayacaksınız - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. 

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Yine Esenyurt, yine olay! Meydan savaşına dönen kavgada yaşananlara inanamayacaksınız - Resim: 2

İddiaya göre, iki komşu aile arasında çocukların gürültüsü nedeniyle gerginlik yaşandı. 

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Yine Esenyurt, yine olay! Meydan savaşına dönen kavgada yaşananlara inanamayacaksınız - Resim: 3

Taraflardan biri, diğer ailenin çocuğuna tepki gösterince çocuk da durumu ailesine iletti. İki aile aşağı inip karşı karşıya geldi.

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Yine Esenyurt, yine olay! Meydan savaşına dönen kavgada yaşananlara inanamayacaksınız - Resim: 4

Ortamın kızıştığını gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. 

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