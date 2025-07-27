Yine Esenyurt, yine olay! Meydan savaşına dönen kavgada yaşananlara inanamayacaksınız
İstanbul'un suç ilçesine dönüşen Esenyurt’ta 2 komşu aile arasında çıkan gürültü kavgasında sokak savaş alanına döndü. Kavga sırasında bir kişinin olaylara müdahale eden polis memurunun motosikletteki kaskını alıp komşusuna saldırdığı anlar da kameralara yansıdı...
Kaynak: İHA
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.
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İddiaya göre, iki komşu aile arasında çocukların gürültüsü nedeniyle gerginlik yaşandı.
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Taraflardan biri, diğer ailenin çocuğuna tepki gösterince çocuk da durumu ailesine iletti. İki aile aşağı inip karşı karşıya geldi.
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Ortamın kızıştığını gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.
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