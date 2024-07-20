Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı

Korkunç olay, dün saat 13.30 sıralarında Gökevler Mahallesinde bulunan günlük kiralık bir dairede meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 'bir erkek kadını pencereden atmaya çalışıyor' ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 13 katlı binanın 10'uncu katında bulunan daireye girdiklerinde Saliha K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı.