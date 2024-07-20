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Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta "yetişin pencereden kadını atıyorlar" ihbarı üzerine olay yerine giden polis günlük kiralık bir dairede 21 yaşındaki genç bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Kaynak: DHA
Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı - Resim: 1

Korkunç olay, dün saat 13.30 sıralarında Gökevler Mahallesinde bulunan günlük kiralık bir dairede meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 'bir erkek kadını pencereden atmaya çalışıyor' ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 13 katlı binanın 10'uncu katında bulunan daireye girdiklerinde Saliha K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

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Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı - Resim: 2

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Saliha K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 

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Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı - Resim: 3

Gözaltına alınan ve N.A. ilk ifadesinde, kız arkadaşı Saliha K.'nın fenalaştığını, hava alması için balkona çıkardığını daha sonra yüzünü yıkamak için banyoya soktuğunu, Saliha K.'nın bayılarak yatağa uzandığını söylediği öğrenildi.

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Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı - Resim: 4

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Saliha K.'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. N.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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