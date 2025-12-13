  1. Anasayfa
  Yine eski sevgili dehşeti! Genç kadına pusu kurup kurşun yağdırdı

Yine eski sevgili dehşeti! Genç kadına pusu kurup kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş'ta bir kişi, kendisinden ayrılan ve konuşmak istemeyen 21 yaşındaki genç kadını tabancayla öldürdü.

Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Tekerek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; İ.T.K. (23), bir süre önce kendisinden ayrıldığı belirtilen S.D. (21) ile konuşmak istedi. Telefonla aradığı D., konuşmak istemedi. 

Bunun üzerine K., D.'nin oturduğu sitenin önüne gidip, beklemeye başladı. K. ardından otomobili ile sitenin önüne gelen D.'ye tabanca ile peş peşe ateş açtı. 

Açılan ateş sonucu direksiyon hakimiyetini de yitiren D.'nin kullandığı otomobil, bahçe duvarına çarptı. 

Şüpheli kaçarken, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden S.D.'nin öldüğü belirlendi. 

