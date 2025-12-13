Yine eski sevgili dehşeti! Genç kadına pusu kurup kurşun yağdırdı
Kahramanmaraş'ta bir kişi, kendisinden ayrılan ve konuşmak istemeyen 21 yaşındaki genç kadını tabancayla öldürdü.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Tekerek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; İ.T.K. (23), bir süre önce kendisinden ayrıldığı belirtilen S.D. (21) ile konuşmak istedi. Telefonla aradığı D., konuşmak istemedi.
1 / 5
Bunun üzerine K., D.'nin oturduğu sitenin önüne gidip, beklemeye başladı. K. ardından otomobili ile sitenin önüne gelen D.'ye tabanca ile peş peşe ateş açtı.
2 / 5
Açılan ateş sonucu direksiyon hakimiyetini de yitiren D.'nin kullandığı otomobil, bahçe duvarına çarptı.
3 / 5
Şüpheli kaçarken, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden S.D.'nin öldüğü belirlendi.
4 / 5