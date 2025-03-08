Yine Karadeniz, yine heyelan... Çok sayıda ev tahliye edildi
Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelanda köy yolu, ulaşıma kapandı. Bölgedeki 6 ev çamurdan zarar görürken, 4 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Kaynak: DHA / İHA
Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünde yamaçta biriken kar kütlesinin erimesi sonucu gece saatlerinde heyelan meydana geldi.
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Dik ve eğimli araziden akan toprak ve irili ufaklı kaya parçaları, köy yoluna aktı.
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Toprak kütlesi ile çamur, yolun altında yer alan 6 eve zarar verirken; köy yolunu ulaşıma kapattı.
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İhbarla adrese jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, heyelanlı bölgedeki 4 evi tedbir amaçlı tahliye etti.
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