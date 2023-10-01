Yine Karadeniz, yine yağmur, yine kabus: 5 dakikalık yağış koca şehri yuttu!

İlçe esnaflarından Adem Çengi, "Olay beş dakikada oldu. Hiçbir önlem alamadık. Her taraftan bir anda su geldi" derken, Dursun Berber ise yağan yağmurun olduğu gibi dükkanından içeriye girdiğini ifade ederek, “Su yarıya kadar dükkanın içine girdi. Yukardan gelen su olduğu gibi buraya girdi. Yapacak bir şeyimiz yok. En son 20-30 sene önce böyle bir yağmur yağmıştı. Ama o da bu kadar yağmamıştı" diye konuştu.