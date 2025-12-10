  1. Anasayfa
  4. 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde dehşet saçtı

Yine koca dehşeti! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşini bıçakladı

Yozgat'ta bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi A.B.'yi 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kaynak: DHA
Olay, önceki gün öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Bazlambaç köyünde meydana geldi. Y.B., boşanma aşmasındaki eşi A. B.'nin babasının evine gitti. Evin çevresinde dolaşan Y. B., kapıları yumrukladı. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren Y. B., kaçmaya çalışan eşini yakaladı. Y. B., 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde A.B.'yi bıçakla boğazından ve sırtından yaraladı.

 

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A. B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

 

Öte yandan şüpheli Y.B.'nin evin kapısını yumrukladığı anlar ve balkondan içeri girmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

