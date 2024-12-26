Yine öğrenci servisi kazası: Çok sayıda yaralı var
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenci servisi ile cipin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe- Ceylanpınar karayolu kırsal Karakuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. A.K. (50) yönetimindeki öğrenci servisi ile S.B. (68) yönetimindeki cip çarpıştı.
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Kazada, sürücülerle birlikte öğrenci servisindeki M.T. (17), N.T. (17), S.S. (18), B.D. (15), L.C. (17), İ.T. (14), A.A. (16), Ö.T. (13) ve A.Y. (13) yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)
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