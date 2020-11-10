2 ton balık denize dağıldı! Oltasını alan sahile koştu

Kafesten çıkan binlerce balık, denize dağılırken, kimisi de kıyıya vurdu. Kıyıda bolca balık olduğunu duyan çok sayıda vatandaş, sahile akın etti. Amatör balıkçılar, oltalarıyla kumsal ve kayalık alanda avlanırken, bazı vatandaşlar ise tekneyle denizde avlandı.