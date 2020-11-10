2 ton balık denize dağıldı! Oltasını alan sahile koştu
Ordu'da kültür balıkları üreten çiftlikteki kafesin ağlarının denizdeki şiddetli fırtına nedeniyle yırtıldığı, çevreye yaklaşık 2 ton levrek ve somonun dağıldığı ortaya çıktı. Oltasını kapanın sahile koştuğu kentte, vatandaşlar bol bol balık yakaladı.
ORDU'da kültür balıkları üreten çiftlikteki kafesin ağlarının denizdeki şiddetli fırtına nedeniyle yırtıldığı, çevreye yaklaşık 2 ton levrek ve somonun dağıldığı ortaya çıktı. Oltasını kapanın sahile koştuğu kentte, vatandaşlar bol bol balık yakaladı.
Kent merkezine bağlı Kumbaşı sahilinden yaklaşık 3 kilometre açıktaki denizde, özel bir şirket tarafından üretilen kültür balıkların yer aldığı kafeslerden biri, dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yırtıldı.
Kafesten çıkan binlerce balık, denize dağılırken, kimisi de kıyıya vurdu. Kıyıda bolca balık olduğunu duyan çok sayıda vatandaş, sahile akın etti. Amatör balıkçılar, oltalarıyla kumsal ve kayalık alanda avlanırken, bazı vatandaşlar ise tekneyle denizde avlandı.