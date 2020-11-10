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  3. 10 Kasım 2020 12:16

2 ton balık denize dağıldı! Oltasını alan sahile koştu

Ordu'da kültür balıkları üreten çiftlikteki kafesin ağlarının denizdeki şiddetli fırtına nedeniyle yırtıldığı, çevreye yaklaşık 2 ton levrek ve somonun dağıldığı ortaya çıktı. Oltasını kapanın sahile koştuğu kentte, vatandaşlar bol bol balık yakaladı.

2 ton balık denize dağıldı! Oltasını alan sahile koştu

ORDU'da kültür balıkları üreten çiftlikteki kafesin ağlarının denizdeki şiddetli fırtına nedeniyle yırtıldığı, çevreye yaklaşık 2 ton levrek ve somonun dağıldığı ortaya çıktı. Oltasını kapanın sahile koştuğu kentte, vatandaşlar bol bol balık yakaladı.

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2 ton balık denize dağıldı! Oltasını alan sahile koştu

Kent merkezine bağlı Kumbaşı sahilinden yaklaşık 3 kilometre açıktaki denizde, özel bir şirket tarafından üretilen kültür balıkların yer aldığı kafeslerden biri, dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yırtıldı.

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2 ton balık denize dağıldı! Oltasını alan sahile koştu

Kafesten çıkan binlerce balık, denize dağılırken, kimisi de kıyıya vurdu. Kıyıda bolca balık olduğunu duyan çok sayıda vatandaş, sahile akın etti. Amatör balıkçılar, oltalarıyla kumsal ve kayalık alanda avlanırken, bazı vatandaşlar ise tekneyle denizde avlandı.

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2 ton balık denize dağıldı! Oltasını alan sahile koştu

Denizde özel tesis sahiplerince yapılan incelemede, kafesin ağlarının denizdeki şiddetli fırtına nedeniyle yırtıldığı, çevreye yaklaşık 2 ton levrek ve somonun dağıldığı belirlendi. 

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