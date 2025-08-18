  1. Anasayfa
  4. Yitip giden bir hayat kamerada... Kriz geçirip, kendinden geçti...

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, otomobilin kaputuna yaslanıp değişik hareketler sergiledi.

Kaynak: İHA
İddiaya göre, Adana otogarında uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen bir şahıs kriz geçirdi. Şahıs bir otomobilin kaputuna yaslanıp değişik hareketler yaptı. Çevreden geçen vatandaşlar ise o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Bu görüntü, uyuşturucu madde bağımlılarının içler acısı durumunu bir kez daha ortaya koydu.

