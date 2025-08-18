Yitip giden bir hayat kamerada... Kriz geçirip, kendinden geçti...

İddiaya göre, Adana otogarında uyuşturucu etkisinde olduğu ileri sürülen bir şahıs kriz geçirdi. Şahıs bir otomobilin kaputuna yaslanıp değişik hareketler yaptı. Çevreden geçen vatandaşlar ise o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.