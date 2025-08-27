YKS birincilerinin kazandığı üniversiteler belli oldu: Tıp fakültesini seçen yok!

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre; Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal puan türünde 1’inci olan Nizip Fen Lisesi (Gaziantep) mezunu Ahmet Eren Özyurtseven Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü (burslu) kazandı. AYT sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde 1’inci olan Özel Tan Fen Lisesi (Bursa) mezunu Muhammed İsmail Kuşat Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşti. Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce 1’incisi Özel İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi mezunu Mehmet Sarak İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (burslu), YDT Fransızca 1’incisi Galatasaray Lisesi mezunu Arda Eren Kartal Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (burslu), YDT Arapça birincisi TOFAŞ Fen Lisesi (Bursa) mezunu Abdulvahap Burro İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşirken, YDT Rusça 1’incisi Haydarpaşa Lisesi (İstanbul) mezunu Ediz Doğan Karakoç Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandı.