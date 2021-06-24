YKS kuralları açıklandı... Sınavda maske takmak zorunlu mu?
ÖSYM tarafından 2021 yılı YKS TYT AYT oturumları 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınava sayılı günler kala milyonlarca öğrenci sınav hakkında ayrıntılar belli.
26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS sınavında alınacak önlemler belirlendi. Buna göre, öğrenciler sınav için salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkartabilecek ancak sınav görevliler maskelerini çıkartmayacak.
YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu duyurdu. Başvuru yapan adayların okul türlerine göre dağılımında en çok başvuru 1 milyon 141 bin 639 ile Anadolu Lisesi'nden yapılırken, ikinci sırada 794 bin 269 ile Meslek Lisesi geliyor.
YKS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
26-27 HAZİRAN... 2021 YKS oturumları 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayacak, pazar günü ise tam gün kısıtlama olacak. Yeni normalleşme kararına göre, sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz'dan sonra tamamen kalkacak. Buna göre, 26 Haziran Cumartesi saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, pazar günü de kapsayacak şekilde uygulanacak ve 28 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
2021 YKS sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.