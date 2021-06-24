YKS kuralları açıklandı... Sınavda maske takmak zorunlu mu?

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu duyurdu. Başvuru yapan adayların okul türlerine göre dağılımında en çok başvuru 1 milyon 141 bin 639 ile Anadolu Lisesi'nden yapılırken, ikinci sırada 794 bin 269 ile Meslek Lisesi geliyor.