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  3. 30 Mayıs 2020 13:06

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı.

YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2020 YKS NE ZAMAN? ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek. 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15 2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45

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YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV YERLERİ (BELGESİ) NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre 2020 YKS sınav giriş yerlerinin 22-26 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. ÖSYM BAŞKANI'NDAN YKS AÇIKLAMASI

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YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA? TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

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YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2020 YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Sınavdauygulanan testlere verilen cevaplar, her testiçin ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların,testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

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